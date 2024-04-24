В Перми госпитализировали двух пассажиров автобуса после ДТП с легковушкой

По предварительным данным правоохранителей, инцидент произошёл около 13:07 на перекрёстке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов. Водитель 1973 года управлял автомобилем «Ниссан» и двигался со стороны улицы Баумана. Мужчина не уступил автобусу, который двигался по главной дороге и столкнулся с ним.