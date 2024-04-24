В Перми госпитализировали двух пассажиров автобуса после ДТП с легковушкой

Пассажиры автобуса доставлены в больницу после ДТП с легковым автомобилем, сообщили сайту perm.aif.ru в УМВД России по Перми.
Сообщения об аварии появились в социальных сетях днём 24 апреля. На кадрах видеоролика было видно легковой авто с разбитой носовой частью, а также автомобиль скорой помощи и сотрудников ДПС.
По предварительным данным правоохранителей, инцидент произошёл около 13:07 на перекрёстке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов. Водитель 1973 года управлял автомобилем «Ниссан» и двигался со стороны улицы Баумана. Мужчина не уступил автобусу, который двигался по главной дороге и столкнулся с ним.
Две пассажирки автобуса упали после столкновения. Женщины 1953 и 1990 годов рождения доставлены в медучреждение. Правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, 15 апреля недалеко от ДК Гознак произошло смертельное ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. Кондуктор автобуса была госпитализирована. Водитель одного из автомобилей скончался.