Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области

По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК «Русснефть-Брянск». В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе.