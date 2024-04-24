Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области

«Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК «Русснефть-Брянск». В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе.
Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В феврале он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов.