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Туристов на сапбордах унесло в море в Сириусе

На одном из пляжей Сириуса трех туристов унесло в море на сапбордах. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

По данным ведомства, семейная пара из Москвы и женщина из Ростовской области взяли напрокат сапборды и отправились плавать. Однако из-за морского течения их отнесло на значительное расстояние от берега, и они не смогли вернуться самостоятельно.

Сотрудники Адлерского подразделения МЧС на катере обнаружили пропавших туристов в полутора километрах от берега и доставили их на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях водными видами спорта, особенно при использовании сапбордов.