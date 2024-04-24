Туристов на сапбордах унесло в море в Сириусе

По данным ведомства, семейная пара из Москвы и женщина из Ростовской области взяли напрокат сапборды и отправились плавать. Однако из-за морского течения их отнесло на значительное расстояние от берега, и они не смогли вернуться самостоятельно.
Сотрудники Адлерского подразделения МЧС на катере обнаружили пропавших туристов в полутора километрах от берега и доставили их на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях водными видами спорта, особенно при использовании сапбордов.