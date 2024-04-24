В отношении главного архитектора Азова возбуждено уголовное дело

— По данным следствия, подозреваемая получила от генерального директора строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера (выполнение ремонтных работ в квартире ее матери). За это женщина собиралась поспособствовать в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Азове, — говорится в сообщении.