В отношении главного архитектора Азова возбуждено уголовное дело

На Дону возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Азова. Женщина подозревается в получении взятки в крупном размере и покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— По данным следствия, подозреваемая получила от генерального директора строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера (выполнение ремонтных работ в квартире ее матери). За это женщина собиралась поспособствовать в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Азове, — говорится в сообщении.
Кроме того, фигурантка совершила покушение на получение взятки в виде имущественной выгоды при покупке квартиры в указанном жилом комплексе.
Ведется следствие.