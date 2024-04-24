Тело пытались сжечь и спрятать в сумке: пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю крымчанку нашли мертвой в лесу

— Не могу поверить, что нашей Джесс больше нет. Как теперь жить? — сквозь слезы говорит «Комсомолке» тетя погибшей 23-летней Джессики Кужной Алла.
ПРОПАЛА ВНЕЗАПНО.
Четыре дня назад родственники и друзья потеряли девушку. Жительница Евпатории пропала 20 апреля. В выходной она вышла из дома и больше не выходила на связь. По словам близких, в тот день она будто растворилась в воздухе. Вместе с ней исчезла и любимая кошка.
23-летняя Джессика работала официанткой в местной пиццерии. Со школьных лет она была самостоятельной. Папа давно ушел из семьи, мама часто уезжала по работе, а дочь оставалась с тетей. Последние отношения закончились давно, поэтому девушка много времени проводила на работе, с подругами и дома. Часто оставалась в съемной квартире и рисовала картины. Из-за спокойного образа жизни и домоседской натуры мама девушки Анна надеялась на позитивный исход. К тому же, до последнего ее телефон оставался включенным. Последний раз во всех мессенджерах она была онлайн утром в субботу, но смартфон продолжал принимать звонки. Скорее всего, его кто-то заряжал.
В момент пропажи Джессики Анна Кужная находилась на гастролях в Курской области. Когда дочь перестала выходить на связь, женщина сразу же разместила пост об исчезновении девочки. Со слезами на глазах она записала видео и умоляла крымчан помочь в поисках. На помощь пришли местные волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», пользователи Сети размещали посты.
НАШЛИ В ЛЕСУ ЗА ГОРОДОМ.
О настоящей причине пропажи Джессики Кужной стало известно в среду 24 апреля. Исчезнувшую девушку нашли в лесу за городом. Как рассказали в пресс-службе полиции, ее связали скотчем и пытались сжечь. На бездыханном теле нашли следы от изнасилования и удушения. Как оказалось позже, подозреваемыми в убийстве стали 26-летний евпаториец и его 29-летний друг. Парни работали в супермаркете Красноперекопского района, где часто появлялась девушка. Раньше они общались, но после конфликта их дружеские отношения прекратились. По информации СК по Крыму и Севастополю, подозреваемые признались, что после очередной перепалки задушили хрупкую подругу.
ЗАДУШИЛ ВО ВРЕМЯ ССОРЫ.
— У нас был небольшой конфликт, который перерос в драку. После этого не рассчитал силы и причинил травмы, несовместимые с жизнью. Тогда уже решил, что нужно замести следы и избавиться от тела, — дал признательные показания один из подозреваемых.
По информации Следкома, с задержанными продолжают работать силовики, чтобы узнать больше деталей и подробностей убийства.
— Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, — добавили в ведомстве.
По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).