Тело пытались сжечь и спрятать в сумке: пропавшую при загадочных обстоятельствах 23-летнюю крымчанку нашли мертвой в лесу

23-летняя Джессика работала официанткой в местной пиццерии. Со школьных лет она была самостоятельной. Папа давно ушел из семьи, мама часто уезжала по работе, а дочь оставалась с тетей. Последние отношения закончились давно, поэтому девушка много времени проводила на работе, с подругами и дома. Часто оставалась в съемной квартире и рисовала картины. Из-за спокойного образа жизни и домоседской натуры мама девушки Анна надеялась на позитивный исход. К тому же, до последнего ее телефон оставался включенным. Последний раз во всех мессенджерах она была онлайн утром в субботу, но смартфон продолжал принимать звонки. Скорее всего, его кто-то заряжал.