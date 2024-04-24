Суд отправил участника ОПС «Неверовские» в колонию на 18 лет

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигуранта уголовного дела к 18 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, обвиняемый с 2001 года состоял в банде, которая входила в структуру ОПС «Неверовские». Ее участники убивали конкурентов, а также занимались «крышеванием», вымогательством и рейдерскими захватами предприятий.
В числе их преступлений значится приготовление к убийству в 2013 году и разбойное нападение в октябре 2020 года. В марте 2024 года коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт в отношении члена банды.
Перед этим суд Новокуйбышевска отказался менять наказание другому участнику ОПС «Неверовские» Вячеславу Курганову. Осужденный добивался замены лишения свободы на принудительные работы.