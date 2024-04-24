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Суд отправил участника ОПС «Неверовские» в колонию на 18 лет

Самарский областной суд признал члена ОПС Сергея Неверова виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и приготовлении к убийству организованной группой (ч. 1 ст. 30, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение было принято на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Информацию разместила прокуратура Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигуранта уголовного дела к 18 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, обвиняемый с 2001 года состоял в банде, которая входила в структуру ОПС «Неверовские». Ее участники убивали конкурентов, а также занимались «крышеванием», вымогательством и рейдерскими захватами предприятий.

В числе их преступлений значится приготовление к убийству в 2013 году и разбойное нападение в октябре 2020 года. В марте 2024 года коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт в отношении члена банды.

Перед этим суд Новокуйбышевска отказался менять наказание другому участнику ОПС «Неверовские» Вячеславу Курганову. Осужденный добивался замены лишения свободы на принудительные работы.