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Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Алматы

Обильные осадки спровоцировали ЧП в Алматы. В нескольких районах оказались повалены деревья, передаёт BaigeNews.kz.

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Источник: pxhere.com

«Техника и сотрудники службы спасения направлены на сообщения о падении деревьев в Алмалинском районе (улица Казыбек би, 65), Бостандыкском районе (улица Шашкина угол улицы Попова и микрорайон Орбита-3, дом 4, где дерево упало на проезжую часть). Проводится расчистка территории».

сообщили в ДЧС города.

В ведомстве предупредили, что с 25 по 27 апреля в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

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