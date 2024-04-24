Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Алматы

В ведомстве предупредили, что с 25 по 27 апреля в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.