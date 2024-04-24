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Судья и пристав осуждены за коррупцию в Алматинской области

В Алматинской области судья и пристав осуждены за коррупцию, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора РК.

Источник: Baigenews

Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда Байгалиева А. Б. и пристава этого же суда Раймбекова К. Ж.

— Судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней. Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — говорится в сообщении.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.