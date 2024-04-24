Судья и пристав осуждены за коррупцию в Алматинской области

— Судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней. Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — говорится в сообщении.