«Почему все спрашивают с меня??» — водитель по делу о ДТП с автобусом в Алматы

Сегодня в суде по делу о нападении на женщину-водителя автобуса, спровоцировавшем массовое ДТП и смерть трех человек, приступили к изучению материалов дела.
Вдова погибшего Айнур Кусаинова спросила водителя автобуса Ермек Шокебаеву, которую суд также признал потерпевшей, почему она не позволила пассажиру выйти из автобуса.
«Почему вы не дали подсудимому его телефон и тем самым препятствовали ему выйти из автобуса?» — спросила потерпевшая Айнур Кусаинова.
Водитель утверждает, что пассажир не собирался выходить на остановке. Она добавила, что не понимает, почему все ополчились против нее, когда причиной аварии стал удар пассажира.
«Уже прошло шесть судебных заседаний, и все это время вы задавали мне вопросы. Почему вы не задали подсудимому Ахметжанову ни одного вопроса? Почему вы не спросили его, почему он ударил?».
Кусаинова считает, что водитель сама создала ситуацию, которая привела к ДТП, унесшему жизни трех человек.
«Она не теряла сознание» — подсудимый
Подсудимый заявил, что водитель специально создала аварийную ситуацию, чтобы наказать его.
«Она не теряла сознание. Когда я ударил ее, она сказала, что мы сейчас попадем в аварию. Она нажала на газ, чтобы наказать и напугать меня, и это привело к аварии», — сказал подсудимый Дархан Ахметжанов.
Водитель автобуса Ермек Шокебаева сказала, что таких мыслей у нее не было. Она добавила, что впервые в жизни кто-то поднял на нее руку, и она действительно потеряла сознание.
«Я даже не поняла, что меня ударили, я узнала об этом позже. Когда я пришла в сознание, то подумала, что автобус упал с моста во время движения. Даже в шоковом состоянии я кричала “тормоз, тормоз”, что доказывает, что других мыслей у меня не было, я пыталась спасти людей», — уточнила Ермек Шокебаева.
Напомним, на прошлом заседании свидетель по делу рассказал, что услышал, как водитель говорила «тормоз, тормоз», и он убрал ногу водителя с педали газа, а затем руками нажал на тормоз автобуса.
Авария, унесшая жизнь троих
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря прошлого года. По версии следствия, в результате конфликта пассажир ударил водителя маршрута № 47 Ермек Шокебаеву, которая потеряла сознание и управление транспортом. Автобус протаранил четыре авто и врезался в людей возле остановки.
Три человека погибли, двое из которых супруги. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы.
На скамье подсудимых 32-летний пассажир автобуса Дархан Ахметжанов. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана:
- части 3 статьи 351 «Нарушение пассажиром правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»;
- части 1 статьи 293 «Хулиганство».
Подсудимый свою вину признал частично, только по статье «Хулиганство».