«Почему все спрашивают с меня??» — водитель по делу о ДТП с автобусом в Алматы

«Я даже не поняла, что меня ударили, я узнала об этом позже. Когда я пришла в сознание, то подумала, что автобус упал с моста во время движения. Даже в шоковом состоянии я кричала “тормоз, тормоз”, что доказывает, что других мыслей у меня не было, я пыталась спасти людей», — уточнила Ермек Шокебаева.