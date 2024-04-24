Правоохранители проверят законность контракта Блиновского с Минобороны РФ

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, позднее налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что блогера поместили в следственный изолятор. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля.