Правоохранители проверят законность контракта Блиновского с Минобороны РФ

«Учитывая, что Блиновским А. В. сокрыта информация о привлечении его к уголовной ответственности и участии в управлении коммерческими организациями, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, ч. 1 ст. 7 ФЗ “О Следственном комитете РФ”, прошу Вас организовать мероприятия по неукоснительному соблюдению п. 54−55 вышеуказанного приказа и незамедлительно рассмотреть вопрос об увольнении со службы Блиновского», — говорится в документе.
Со своей стороны, бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который служит с мужем Блиновской, заявил «Известиям», что нахождение супруга блогера в зоне спецоперации абсолютно законно.
16 апреля стало известно, что Блиновский подписал контакт с Минобороны РФ об участии в СВО. Как отметил юрист Дмитрий Григорьев, этот факт никак не поможет его супруге избежать уголовного преследования.
26 марта семья Блиновских приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела против Елены. Блогер обвиняется в неуплате налогов и отмывании денежных средств или иного имущества, а также в неправомерном обороте средств платежей.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, позднее налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что блогера поместили в следственный изолятор. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.