В Коми заочно арестовали обвиняемых в терроризме Каспарова, Гудкова, Чирикову и Тютрина

«Суд избрал меру пресечения Гарри Каспарову, Геннадию Гудкову, Евгении Чириковой, Ивану Тютрину, обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каспарова, Гудкова, Чириковой и Тютрина», — говорится в сообщении суда.
По данным суда, фигурантам заочно предъявлены обвинения по статьям 205.4, 205.2, 205.1 УК РФ. Им заочно избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца. «Срок содержания под стражей обвиняемым исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства — с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми», — сообщили в суде. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, все фигуранты находятся за пределами России.
В декабре 2023 года МВД нашло признаки преступления в действиях Каспарова и Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Они внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Экс-депутат Гудков также внесен перечень террористов и экстремистов. В 2012 году он был лишен полномочий депутата Госдумы за нарушение им закона о статусе депутатов. Причинами этого послужили его предпринимательская деятельность и членство в органах управления коммерческих организаций (в том числе компаний «Инглиш вилладж», «Рошан»).
По данным Минюста РФ, Чирикова в качестве эксперта и респондента выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, высказывалась против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.