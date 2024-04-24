В Коми заочно арестовали обвиняемых в терроризме Каспарова, Гудкова, Чирикову и Тютрина

В декабре 2023 года МВД нашло признаки преступления в действиях Каспарова и Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Они внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Экс-депутат Гудков также внесен перечень террористов и экстремистов. В 2012 году он был лишен полномочий депутата Госдумы за нарушение им закона о статусе депутатов. Причинами этого послужили его предпринимательская деятельность и членство в органах управления коммерческих организаций (в том числе компаний «Инглиш вилладж», «Рошан»).