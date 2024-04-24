Группа украинцев осуждена за подготовку взрыва на рынке в Мелитополе

Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу граждан Украины Антона Жуковского, Дмитрия Сергеева и Янины Акуловой. Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе, в подготовке теракта, в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, а также в приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ; ч. 1 ст. 30 УК РФ; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ; ч. 4 ст. 222.1 УК РФ; ч. 4 ст. 222 УК РФ; ч. 1 ст. 30 УК РФ; ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).
Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев приговорены к 15 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, также они должны будут выплатить штрафы по 800 тыс. руб. Янине Акуловой назначено девять лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.
По версии следствия, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев начали сотрудничать с сотрудниками спецслужб Украины в 2022 году.
Фигурантам дела было поручено устроить взрыв в Мелитополе «для дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении СВО».
В июле 2022 года Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев приехали в Мелитополь и до сентября ожидали дальнейших указаний от кураторов. В сентябре обвиняемые забрали из тайника оставленные для них компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, пистолеты и боеприпасы.
Не позднее середины сентября 2022 года, по данным следствия, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев вовлекли в сообщество жительницу Мелитополя Янину Акулову. Вскоре после этого руководители преступной группы дали им задание сделать бомбу из компонентов, забранных из тайника, и взорвать ее в городе. Сообщники решили сделать это в районе рынка, расположенного по проспекту 50-летия Победы, говорится в материалах дела.
Однако вечером 11 октября 2022 года подозреваемых, ехавших на автомобиле Daewoo Lanos, остановили сотрудники ФСБ России. В машине обнаружили взрывчатку, эквивалентную по мощности 800 г тротила, электродетонаторы, аккумуляторы.
На следующий день сотрудники ФСБ в жилище Антона Жуковского, Дмитрия Сергеева и Янины Акуловой нашли 150 г пироксилинового пороха, запал ручных гранат модернизированный УЗРГМ-2, ручную гранату РГД-5, два пистолета Макарова и патроны к ним.
В ноябре подозреваемых по просьбе ФСБ заключил под стражу Лефортовский районный суд Москвы. Через несколько дней было опубликовано видео, где они дают показания. Дело поступило в Южный окружной суд в январе 2024 года, обвиняемые признали вину. Материалы были рассмотрены за четыре заседания.
Дмитрию Сергееву 30 лет, он родился в Запорожье, проживал в Мелитополе. Получил среднее специальное образование, не женат, имеет 12-летнюю дочь. Янине Акуловой 36 лет, она уроженка Херсонской области, жила в Мелитополе. Имеет высшее образование, замужем, воспитывает дочерей 15 и 7 лет. На ее странице в Instagram (принадлежит американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) указано, что Янина Акулова работает в студии массажа. Данных о личности Антона Жуковского у «Ъ» нет.