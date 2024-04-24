Группа украинцев осуждена за подготовку взрыва на рынке в Мелитополе

Дмитрию Сергееву 30 лет, он родился в Запорожье, проживал в Мелитополе. Получил среднее специальное образование, не женат, имеет 12-летнюю дочь. Янине Акуловой 36 лет, она уроженка Херсонской области, жила в Мелитополе. Имеет высшее образование, замужем, воспитывает дочерей 15 и 7 лет. На ее странице в Instagram (принадлежит американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) указано, что Янина Акулова работает в студии массажа. Данных о личности Антона Жуковского у «Ъ» нет.