ФСИН провела показ новой спецодежды для заключенных

По словам члена Совета по правам человека и члена рабочей группы Минюста по разработке новой спецодежды Евы Меркачевой, в ФСИН учли многие предложенные ею идеи. Так, осужденные смогут носить пижамы вместо ночных сорочек, как это было раньше. «Есть шансы, что разрешат носить футболки вместо рубашек (в тех неудобно работать), заменят хлопчатобумажные колготки женщинам. Ну и другое. Процесс небыстрый, но дело пошло! Слава богу! Форма не должна унижать человеческое достоинство, портить здоровье и быть неудобной», — написала она в своем Telegram-канале.
Госпожа Меркачева добавила, что осужденным женщинам также предложат альтернативу косынкам, ношение которых все еще обязательно в большинстве российских колоний. В статье для «Московского Комсомольца» Ева Меркачева писала, что именно на косынки часто жаловались опрошенные ей женщины в колониях.
Ношение косынок обязательно весь день во многих исправительных учреждениях страны. Изначально их вводили для борьбы с вшами, но сейчас эта проблема неактуальна, а косынки все еще остаются в гардеробе. В некоторых колониях женщинам разрешают носить вместо косынок легкие белые шарфы, но в остальных — это серьезное нарушение, которое грозит отправкой в ШИЗО. Идею изменить одежду для заключенных женщин в декабре 2023 года поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, следует изменить не только цвет одежды, но и сам состав ткани, из которой ее шьют.