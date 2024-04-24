ФСИН провела показ новой спецодежды для заключенных

Ношение косынок обязательно весь день во многих исправительных учреждениях страны. Изначально их вводили для борьбы с вшами, но сейчас эта проблема неактуальна, а косынки все еще остаются в гардеробе. В некоторых колониях женщинам разрешают носить вместо косынок легкие белые шарфы, но в остальных — это серьезное нарушение, которое грозит отправкой в ШИЗО. Идею изменить одежду для заключенных женщин в декабре 2023 года поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, следует изменить не только цвет одежды, но и сам состав ткани, из которой ее шьют.