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В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

В Копейске Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр — РИА Новости. Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.

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