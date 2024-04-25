В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.