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Эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сумма взятки, полученной в виде разных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

Источник: Пресс-служба Басманного районного суда

«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей. Еще будет проводиться экспертиза», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат Денис Балуев в свою очередь подтвердил ТАСС информацию в части самого описания действий, вменяемых его подзащитному, но от остальных комментариев отказался. Ранее он сообщил ТАСС, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения замминистра обороны Иванову отсутствует в его уголовном деле.

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