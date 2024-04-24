Эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей

«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей. Еще будет проводиться экспертиза», — рассказал собеседник агентства.