«Никто даже не шелохнулся». В Петербурге восьмилетняя девочка сломала руку прямо в автобусе из-за двери

В прошедший понедельник в автобусе, следовавшем по маршруту 293 в направлении Новой Охты, восьмилетней девочке защемило руку дверью автобуса. По словам мамы, ребенку со сломанной рукой не помогли ни водитель, ни пассажиры. Об этом она в среду, 24 апреля, рассказала «Фонтанке».
Как рассказала мама со слов ребенка, днем две ее дочери тринадцати и восьми лет возвращались из школы в битком забитом автобусе. Кондуктора в нём не было. Когда на остановке начали заходить пассажиры, то руку девочки защемило между дверями автобуса.
По ее словам, до следующей остановки дочь ехала с криком, но помочь ей никто не спешил. Уже на улице старшая дочь позвонила маме.
«Водитель мог хотя бы в салоне спросить, почему ребенок так орет. Вы представьте, рука сломана. Даже если взрослый человек, как бы вы стали кричать? А тут ребенок», — жалуется она.
Женщина отвезла младшую дочь в травмпункт, где ей зафиксировали перелом и наложили гипс. «Гипс до плеча. Как она будет ходить в школу? Будет неаттестованной по всем предметам?» — поделилась с «Фонтанкой» женщина.
Петербурженка обратилась в полицию. По ее словам, сегодня сотрудники правоохранительных органов перезвонили ей и рассказали, что сейчас определяют, кто будет заниматься ее делом.
По данным «Фонтанки», у ребенка перелом костей предплечья.