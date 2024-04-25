В Новосибирске налоговика отправили в СИЗО по подозрению во взятке

По версии следствия, он взял деньги в обмен на помощь в прохождении налоговой проверки. Судебное заседание прошло 24 апреля. Ибрагимли заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток. По информации следователей, налоговик договорился о получении взятки в размере 12 млн рублей. Его задержали с частью суммы.