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В Новосибирске налоговика отправили в СИЗО по подозрению во взятке

Его обвиняют в получении 5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске врио начальника отделения ФНС № 19 Расифа Ибрагимли отправили в СИЗО по подозрению во взятки.

По версии следствия, он взял деньги в обмен на помощь в прохождении налоговой проверки. Судебное заседание прошло 24 апреля. Ибрагимли заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток. По информации следователей, налоговик договорился о получении взятки в размере 12 млн рублей. Его задержали с частью суммы.

Родственники считают, что Расиф Ибрагимли не виноват. Они не исключают, что руководителя подставили. Однако близкие отказались говорить о деле с журналистами в зале суда.

Подробнее об уголовном деле можно прочитать по ссылке в нашем тексте.