Курьер телефонных мошенников задержан в Хабаровском крае

Мужчина по указке работодателей приехал по адресу, принял у женщины деньги и перевел их по указанным реквизитам. У мужчины были долги, другую возможность заработать он не нашел. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, вычислить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Он приехал к жительнице села Кнезе-Волконское. До его визита ей позвонили неизвестные и убедили, что ее родственница попала в ДТП и нужны деньги, чтобы решить вопрос. Она поверила. Только когда отдала 100 тысяч рублей и перезвонила родственнице, поняла, что попалась на уловку мошенников.