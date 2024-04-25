Помогала «внуку»: в Приморье пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей

73-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть отдела МВД России в Уссурийске. Пенсионерка сообщила, что получила звонок от мужчины, который утверждал, что из-за его вины произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девушка понесла травмы и находится в реанимации, требуя денег на ее лечение. Доверившись звонившему, который представился ее внуком из Владивостока, женщина передала 100 000 рублей незнакомой девушке, прибывшей к ней домой.