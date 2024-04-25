Помогала «внуку»: в Приморье пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей

В Уссурийске Приморского края полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, действующую по схеме «Родственник попал в беду», сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. В результате оперативной проверки информации сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России в Уссурийске в сотрудничестве с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю была задержана 39-летняя местная жительница, не имевшая ранее судимостей. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего расследования.
73-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть отдела МВД России в Уссурийске. Пенсионерка сообщила, что получила звонок от мужчины, который утверждал, что из-за его вины произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девушка понесла травмы и находится в реанимации, требуя денег на ее лечение. Доверившись звонившему, который представился ее внуком из Владивостока, женщина передала 100 000 рублей незнакомой девушке, прибывшей к ней домой.
Позднее старушка связалась с настоящим внуком и осознала, что стала жертвой мошенников. После этого она обратилась в полицию.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве с причинением существенного ущерба. Подозреваемая призналась и рассказала, что временно безработна и действовала по указанию незнакомцев, предложивших ей работу через интернет.
Полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям, устанавливает потерпевших и размер причиненного им ущерба.