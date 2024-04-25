В Хабаровске годовалый младенец получил травмы в жёстком ДТП

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров Daihatsu, среди которых был ребёнок 2023 года рождения. Как уточнили в ГИБДД, младенец перевозился в автоматической люльке в соответствии с правилами, что позволило избежать худшего исхода. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.