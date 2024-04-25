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В Хабаровске годовалый младенец получил травмы в жёстком ДТП

Помимо ребёнка, пострадали ещё двое человек.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске годовалый младенец и ещё двое человек получили травмы в ДТП с участием Nissan и Daihatsu. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 24 апреля в Индустриальном районе. Водитель Nissan, двигаясь по улице Краснореченской, начал поворачивать на Урицкого. Во время манёвра хабаровчанин не предоставил преимущество автомобилю Daihatsu, из-за чего машины столкнулись.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров Daihatsu, среди которых был ребёнок 2023 года рождения. Как уточнили в ГИБДД, младенец перевозился в автоматической люльке в соответствии с правилами, что позволило избежать худшего исхода. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.