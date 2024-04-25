Разошлись во взглядах: во время ссоры двое хабаровчан убили своего знакомого

В Хабаровске перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в совершении убийства знакомого, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 29-летних жителей города Хабаровска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
По версии следствия, трое мужчин в июле 2023 года распивали спиртное в квартире по улице Нагорная в городе Хабаровске. Между ними возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В ходе ссоры двое проживавших в квартире мужчин попытались задушить гостя и нанесли ему множественные удары ножом по телу, вследствие чего он скончался. После этого один из нападавших отчленил от тела мужчины голову в целях сокрытия преступления. Обвиняемые завернули тело в покрывало и вынесли из дома, сбросив к ручью неподалеку.
По уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные действия, в том числе экспертизы, допросы свидетелей случившегося, осмотры, обыски и очные ставки. Установлено, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.