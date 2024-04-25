Разошлись во взглядах: во время ссоры двое хабаровчан убили своего знакомого

По версии следствия, трое мужчин в июле 2023 года распивали спиртное в квартире по улице Нагорная в городе Хабаровске. Между ними возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В ходе ссоры двое проживавших в квартире мужчин попытались задушить гостя и нанесли ему множественные удары ножом по телу, вследствие чего он скончался. После этого один из нападавших отчленил от тела мужчины голову в целях сокрытия преступления. Обвиняемые завернули тело в покрывало и вынесли из дома, сбросив к ручью неподалеку.