Тело мужчины обнаружили подростки в реке в Шымкенте

Напомним, на прошлой неделе в Атырау течением реки принесло тело человека. Полиция предполагает, что это подросток, утонувший летом прошлого года. Тогда же сообщалось, что в Кульсары нашли тела отца и сына, пропавших во время паводков — они уехали осмотреть затопленный дом и бесследно пропали. Их тела были найдены под водой недалеко от дома.