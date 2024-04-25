Тело мужчины обнаружили подростки в реке в Шымкенте

Как сообщает телеканал, тело мужчины было обнаружено в реке Бадам 24 апреля во второй половине дня.
По предварительным данным, полицию вызвали девочки-подростки, которые увидели в воде тело человека. Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.
«Мужчина был в одежде, ему около 50−60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются», — говорится в материале.
Соответствующие органы начали расследование по факту смерти человека.
Напомним, на прошлой неделе в Атырау течением реки принесло тело человека. Полиция предполагает, что это подросток, утонувший летом прошлого года. Тогда же сообщалось, что в Кульсары нашли тела отца и сына, пропавших во время паводков — они уехали осмотреть затопленный дом и бесследно пропали. Их тела были найдены под водой недалеко от дома.