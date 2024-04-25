Во Владивостоке раскрыли убийство 17-летней давности

Позднее обвиняемый прибыл к магазину на улице Снеговая с друзьями и охотничьим ружьем и начал стрельбу по людям, находившимся рядом с владивостокцем, с которым ранее подрался у школы. После не менее пяти выстрелов в сторону группы людей один человек погиб, а сам обидчик оказался серьезно ранен.