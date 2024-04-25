Во Владивостоке раскрыли убийство 17-летней давности

Жителю Приморского края вынесен приговор за убийство, сообщает ИА PrimaMedia. Доказательства, собранные региональным Следственным комитетом, были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора Приморским краевым судом, уточнили в пресс-службе ведомства.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (статья 105), по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105. Следствие и суд установили, что в марте 2007 года возле школы № 55 во Владивостоке произошел конфликт между двумя мужчинами из-за личных разногласий, который перерос в драку.
Позднее обвиняемый прибыл к магазину на улице Снеговая с друзьями и охотничьим ружьем и начал стрельбу по людям, находившимся рядом с владивостокцем, с которым ранее подрался у школы. После не менее пяти выстрелов в сторону группы людей один человек погиб, а сам обидчик оказался серьезно ранен.
Суд вынес приговор 46-летнему гражданину в виде 17 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.