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В инциденте с пьяным водителем в Приморье погиб один человек

Прокуратура сообщила об одном погибшем и двух пострадавших при ДТП в Приморье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура региона.

«Утром 25 апреля в поселке городского типа Терней 23-летний водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, допустив опрокидывание. В момент ДТП в салоне вместе с водителем находились четыре пассажира, один из которых погиб, две несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения получили травмы, в связи с чем госпитализированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель направлен на медицинское освидетельствование. По его словам, он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Прокуратура проводит проверку.