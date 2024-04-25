В инциденте с пьяным водителем в Приморье погиб один человек

«Утром 25 апреля в поселке городского типа Терней 23-летний водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, допустив опрокидывание. В момент ДТП в салоне вместе с водителем находились четыре пассажира, один из которых погиб, две несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения получили травмы, в связи с чем госпитализированы», — говорится в сообщении.