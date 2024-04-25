Генпрокуратура России усиливает борьбу с кибермошенничеством в Хабаровском крае

Согласно статистике, представленной на межведомственном семинаре Генеральной прокуратуры России, рост преступности в данной сфере на ДВ составил +1,6% за первый квартал 2024 года, в то время как общероссийский показатель +14,5%. Сокращение криминальных посягательств отмечается в Хабаровском крае (-11,3%), Амурской (-10%), Магаданской (-52,4%) и Сахалинской (-4,4%) областях. Однако в Забайкальском крае (+29%) и Республике Саха (Якутия) (+15,9%) рост числа преступлений все еще превышает среднероссийскую динамику.