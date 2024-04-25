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Генпрокуратура России усиливает борьбу с кибермошенничеством в Хабаровском крае

Меры профилактики и блокировки подозрительных операций сокращают число преступлений.
Источник: Комсомольская правда

В результате усилий контрольно-надзорных органов, силовых и банковских структур на Дальнем Востоке удалось значительно снизить динамику роста числа зарегистрированных преступлений в сфере хищений денежных средств. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно статистике, представленной на межведомственном семинаре Генеральной прокуратуры России, рост преступности в данной сфере на ДВ составил +1,6% за первый квартал 2024 года, в то время как общероссийский показатель +14,5%. Сокращение криминальных посягательств отмечается в Хабаровском крае (-11,3%), Амурской (-10%), Магаданской (-52,4%) и Сахалинской (-4,4%) областях. Однако в Забайкальском крае (+29%) и Республике Саха (Якутия) (+15,9%) рост числа преступлений все еще превышает среднероссийскую динамику.

— На семинаре были представлены предложения по усилению борьбы с противоправной деятельностью, включая расширение практики привлечения операторов связи за неисполнение обязанности по приостановлению услуг связи с подменой телефонного номера абонента, обращения взыскания на деньги и имущество так называемых «дропперов» (посредников), интегрированных в преступные схемы, — рассказали в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

По данным «Сбербанка», в 2023 году было предотвращено незаконных списаний и переводов со счетов жителей на сумму более 2,7 миллиарда рублей.

Представитель Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов отметил, что несмотря на усиление борьбы с противоправной деятельностью, ежедневно жертвами хищений становятся сотни людей, что требует реализации четкого механизма межведомственного взаимодействия, оперативности и нестандартных решений в борьбе с мошенниками.

Представители Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра, Центрального банка России и дальневосточного отделения «Сбербанка» обсудили способы распознавания мошеннических операций и поделились положительным опытом в борьбе с киберпреступностью.

Прокуратура