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На активы и счета Тимура Иванова и его семьи наложили арест

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Столичный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в среду заключил Иванова под стражу. Суд арестовал также и Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По данным следствия, Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем министра обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступил в преступный сговор с третьими лицами, с которыми они объединились для получения взятки.