На активы и счета Тимура Иванова и его семьи наложили арест

Басманный суд Москвы в среду заключил Иванова под стражу. Суд арестовал также и Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По данным следствия, Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем министра обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступил в преступный сговор с третьими лицами, с которыми они объединились для получения взятки.