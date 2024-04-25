Жительница Иркутской области получила ожоги при попытке потушить пожар

В поселке Тайтурка Усольского района 24 апреля вспыхнул частный жилой дом. Женщина попыталась потушить огонь и в результате оказалась в больнице. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области. «На момент прибытия пожарного подразделения из окон дома был виден густой черный дым. Во дворе обнаружили 46-летнюю женщину, которая получила ожоги рук и спины», — прокомментировали АиФ-Иркутск в управлении.
В состоянии средней тяжести пострадавшую увезли в больницу на машине скорой помощи. В ходе осмотра дознаватели выяснили, что пожар произошёл из-за короткого замыкания удлинителя, к которому были подключены бытовые приборы.
Сотрудники МЧС напоминают жителям, что необходимо следить за исправностью и целостностью электропроводок, розеток, вилок. Также нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги.
Ранее в многоэтажном доме в Шелехове произошёл пожар, в результате которого погибла женщина.