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Жительница Иркутской области получила ожоги при попытке потушить пожар

Женщина попыталась потушить пожар в своём доме.

Источник: РИА "Новости"

В поселке Тайтурка Усольского района 24 апреля вспыхнул частный жилой дом. Женщина попыталась потушить огонь и в результате оказалась в больнице. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области. «На момент прибытия пожарного подразделения из окон дома был виден густой черный дым. Во дворе обнаружили 46-летнюю женщину, которая получила ожоги рук и спины», — прокомментировали АиФ-Иркутск в управлении.

В состоянии средней тяжести пострадавшую увезли в больницу на машине скорой помощи. В ходе осмотра дознаватели выяснили, что пожар произошёл из-за короткого замыкания удлинителя, к которому были подключены бытовые приборы.

Сотрудники МЧС напоминают жителям, что необходимо следить за исправностью и целостностью электропроводок, розеток, вилок. Также нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги.

Ранее в многоэтажном доме в Шелехове произошёл пожар, в результате которого погибла женщина.

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