Вооружен и опасен: появились детали нападения на полицейского в Комсомольске

Появились новые детали в деле о вооруженном нападении на полицейского в Комсомольске. 23 апреля неизвестный мужчина при попытке задержания подстрелил сотрудника полиции и скрылся. Правоохранители перекрыли дороги, ведущие из города, чтобы пресечь попытку побега преступника, но им так и не удалось поймать подозреваемого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
УГОН И ПЕРЕСТРЕЛКА
Все началось с заявления жителя Комсомольска в полицию. Мужчина сообщил об угоне его машины. Сотрудники завели уголовное дело по статье «Кража» и принялись за расследование. Поздним вечером 23 апреля владелец авто заметил свою иномарку на стоянке и сразу вызвал полицию.
— Приехавший наряд заметил подозреваемого, который пытался сбежать. Он открыл огонь, несколько пуль попали в полицейского. После стрелявший скрылся, — рассказала «КП» — Хабаровск" представитель прокуратуры Комсомольска Юлия Петрова.
Раненого сотрудника доставили в больницу, а в городе заблокировали все выезды. Правоохранители проверяли машины, которые направлялись в стороны Хабаровска, Амурского и Солнечного районов. Найти подозреваемого не удалось. Вероятно, он решил спрятаться в городе, пока не утихнет шумиха.
— Преступник стрелял либо из пневматического, либо из травматического оружия. Пострадавшему полицейскому оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Он проходит амбулаторное лечение. Специалисты проводят экспертизы, чтобы установить тяжесть причиненного вреда, — добавила Юлия Петрова.
По данным прокуратуры, личность стрелявшего уже установлена. Его задержание — это лишь дело времени.
ОДИН ПУТЬ — ЗА РЕШЕТКУ
Следователи завели дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Виновному грозит до 10 лет колонии. Поиски мужчины еще продолжаются, а ход расследования взял на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин.
— Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕОА Эдуарду Трубчику поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в центральном СК.
Следственные действия еще продолжаются, устанавливаются обстоятельства произошедшего. «КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.