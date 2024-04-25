Вооружен и опасен: появились детали нападения на полицейского в Комсомольске

Появились новые детали в деле о вооруженном нападении на полицейского в Комсомольске. 23 апреля неизвестный мужчина при попытке задержания подстрелил сотрудника полиции и скрылся. Правоохранители перекрыли дороги, ведущие из города, чтобы пресечь попытку побега преступника, но им так и не удалось поймать подозреваемого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".