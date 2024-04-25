Группа девочек избила несовершеннолетнего мальчика в Хабаровске

— 19 апреля в полицию обратилась жительница Индустриального района. Она заявила о том, что ее несовершеннолетний сын был жестоко избит. Это произошло на улице Союзной. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску уже начали проводить проверку. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказал «КП» — Хабаровск" старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.