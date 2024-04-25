Группа девочек избила несовершеннолетнего мальчика в Хабаровске

В Хабаровске произошло издевательство над ребенком, совершенное группой девочек. Этот случай был зафиксирован на видео и вызвал общественный резонанс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
17 апреля во дворе одного из жилых домов краевого центра несовершеннолетний мальчик стал жертвой нападения. Издевательство было снято на видео и распространено в мессенджерах. По словам родителей, старшая сестра одной из девочек пришла на место происшествия. Она сняла на видео, что произошло после нападения.
— 19 апреля в полицию обратилась жительница Индустриального района. Она заявила о том, что ее несовершеннолетний сын был жестоко избит. Это произошло на улице Союзной. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску уже начали проводить проверку. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказал «КП» — Хабаровск" старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Родители ребенка требуют, чтобы ответственные органы взяли ситуацию под контроль и привлекли виновников к ответственности. В свою очередь, прокуратура Хабаровска сообщила, что контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами, в связи с данной ситуацией.