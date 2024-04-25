25-летний бездомный украл у хабаровчанки на остановке телефон

Возле трамвайной остановки «Железнодорожный вокзал» на Амурском бульваре он попросил сотовый телефон у 51-летней местной жительницы. Женщина вошла в положение и дала телефон. Мужчина, не делая вид, что будет звонить, взял телефон стоимостью 4 тысячи рублей и убежал.