25-летний бездомный украл у хабаровчанки на остановке телефон, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Полиция задержала молодого человека, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничества и за разбой.
Возле трамвайной остановки «Железнодорожный вокзал» на Амурском бульваре он попросил сотовый телефон у 51-летней местной жительницы. Женщина вошла в положение и дала телефон. Мужчина, не делая вид, что будет звонить, взял телефон стоимостью 4 тысячи рублей и убежал.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, меру пресечения ему изберет суд», — сообщил старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.