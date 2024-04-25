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25-летний бездомный украл у хабаровчанки на остановке телефон

Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

25-летний бездомный украл у хабаровчанки на остановке телефон, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Полиция задержала молодого человека, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничества и за разбой.

Возле трамвайной остановки «Железнодорожный вокзал» на Амурском бульваре он попросил сотовый телефон у 51-летней местной жительницы. Женщина вошла в положение и дала телефон. Мужчина, не делая вид, что будет звонить, взял телефон стоимостью 4 тысячи рублей и убежал.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, меру пресечения ему изберет суд», — сообщил старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.