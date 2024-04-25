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На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело

В Приморье завели дело на мужчину, зарубившего собаку на глазах у детей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. В Приморье полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жителя Находки, который подозревается в убийстве своей собаки на глазах у детей.

Во вторник в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже поманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы. Краевая полиция сообщала, что прибывшие на место для проверки сообщения полицейские не обнаружили следов преступления, а предполагаемый убийца собаки свою причастность отрицал.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, опрошенные очевидцы происшествия, напротив, указывали на причастность 57-летнего мужчины к преступлению.

«Участковыми уполномоченными полиции в ходе оперативной работы и беседы с гражданином удалось выяснить его причастность к противоправному деянию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». Останки животного направлены на судебно-биологическую экспертизу.