На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело

Во вторник в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже поманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы. Краевая полиция сообщала, что прибывшие на место для проверки сообщения полицейские не обнаружили следов преступления, а предполагаемый убийца собаки свою причастность отрицал.