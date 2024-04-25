На М-5 в Башкирии легковушка попала под большегруз — трое погибли

«Пожарные отключили аккумулятор в автомобилях и создали пенную подушку в целях избежания возгорания топлива. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения», — прокомментировали в МЧС.