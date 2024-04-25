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На М-5 в Башкирии легковушка попала под большегруз — трое погибли

Расследование обстоятельств аварии на контроле у прокуратуры.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

На 1312 км автодороги М-5 «Урал» в Туймазинском районе столкнулись большегруз «FAW» и «Лада Ларгус». Водитель и двое пассажиров «Ларгуса» погибли на месте до приезда скорой помощи.

«Пожарные отключили аккумулятор в автомобилях и создали пенную подушку в целях избежания возгорания топлива. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения», — прокомментировали в МЧС.

По данным Госавтоинспекции, к расследованию произошедшего подключились сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ МВД по РБ и эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра ведомства.

На место происшествия выезжал туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия и принятие процессуального решения», — пояснили в прокуратуре республики.