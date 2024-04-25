Мотоциклист погиб во дворе дома в Пермском крае

Авария произошла 24 апреля в Лысьве около 18.15.
«Предварительно установлено, что во дворе дома № 109 на проспекте Победы двигался мотоцикл Zuumav под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание», — рассказали в ГИБДД Пермского края.
Мужчина скончался до приезда врачей скорой. По факту аварии проводят проверку.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Авария произошла днём на пересечении улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов. Водитель иномарки не уступил дорогу общественному транспорту, сообщили в МВД.