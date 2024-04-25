Жительница Жетысу оформила кредиты на миллион тенге на друга семьи

Жительница Каратальского района, злоупотребляя доверием семейного друга, оформила через его смартфон кредиты и онлайн-займы на сумму более миллиона тенге.
— Мужчина работает пастухом. Для помощи с настройкой смартфона он обратился к супруге близкого друга. Она попросил удостоверение личности якобы для установки некоторых приложений. Аферистка начала оформлять на его имя онлайн-кредиты и займы, просив потерпевшего пройти видеоверификацию объясняя тем, что это необходимо для регистрации, — отметил заместитель начальника Каратальского РОП Арман Султанов.
Женщина брала кредиты периодически, когда знакомый приходил к ним домой в гости, она под разными предлогами проверки смартфона оформляла новые займы. Пастух не знал о своих долгах, пока сотрудники банка не сообщили о просрочке и необходимости погашения кредитов.
Каратальский районный суд признал женщину виновной и, учитывая наличие четверых несовершеннолетних детей, а также полное возмещение ущерба потерпевшему, назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
— Уважаемые граждане, убедительно просим вас не давать свои смартфоны и личные документы посторонним людям. Для пресечения подобных случаев отключите услугу выдачи онлайн-займов, для этого необходимо скачать на мобильный телефон приложение Egov mobile и зарегистрироваться. Во вкладке «Услуги» в окне поиска пропишите слово «Отказ» и выберите функцию «Добровольный отказ от получения банковских займов», — добавил Арман Султанов.