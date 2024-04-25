Жительница Жетысу оформила кредиты на миллион тенге на друга семьи

— Мужчина работает пастухом. Для помощи с настройкой смартфона он обратился к супруге близкого друга. Она попросил удостоверение личности якобы для установки некоторых приложений. Аферистка начала оформлять на его имя онлайн-кредиты и займы, просив потерпевшего пройти видеоверификацию объясняя тем, что это необходимо для регистрации, — отметил заместитель начальника Каратальского РОП Арман Султанов.