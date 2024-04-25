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В Новосибирске женщина потратила 3 тысячи рублей с чужой карты: её объявили в розыск

В Новосибирске ищут блондинку, которая потратила в магазинах деньги с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: ГУ МВД

Из сообщения правоохранительного ведомства следует, что инцидент произошел два месяца назад — 14 февраля нынешнего года. Женщина расплатилась чужой банковской картой в нескольких магазинах. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража).

— Неизвестная завладел банковской картой, которой впоследствии произвела расчеты в магазинах Октябрьского района города Новосибирска. Ущерб составил около 3 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении девушки, изображенной на фотографии, сотрудники полиции просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (383) 232 17−51, 8 (952) 905−52−11. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске завершились поиски пропавшей 12-летней девочки в розовой шапке. Редакция также писала о том, что сотрудник МЧС спас кота, который три дня просидел на дереве.

Егор САФРОНОВ.