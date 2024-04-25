В Новосибирске женщина потратила 3 тысячи рублей с чужой карты: её объявили в розыск

Из сообщения правоохранительного ведомства следует, что инцидент произошел два месяца назад — 14 февраля нынешнего года. Женщина расплатилась чужой банковской картой в нескольких магазинах. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража).
— Неизвестная завладел банковской картой, которой впоследствии произвела расчеты в магазинах Октябрьского района города Новосибирска. Ущерб составил около 3 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.
Всем, кто располагает сведениями о местонахождении девушки, изображенной на фотографии, сотрудники полиции просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (383) 232 17−51,
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске завершились поиски пропавшей 12-летней девочки в розовой шапке. Редакция также писала о том, что сотрудник МЧС спас кота, который три дня просидел на дереве.
Егор САФРОНОВ.