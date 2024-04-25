Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области

Как сообщили тогда в «Қазақстан темір жолы», поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали. Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички «Астана-Караганда» пришлось отменить.