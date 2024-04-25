Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области

Информация о происшествии появилась в Instagram-сообществе (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) railway_1520. Как сообщили авторы публикации, 24 апреля в Карагандинской области между станциями Агадырь и Айса сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Представители Департамента полиции на транспорте отметили, что по факту схода хвостового технического вагона в Карагандинской области проводится расследование.
«Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, в конце марта 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области. Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд.
Как сообщили тогда в «Қазақстан темір жолы», поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали. Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички «Астана-Караганда» пришлось отменить.