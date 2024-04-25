В Красноярске спустя 20 лет вычислили убийцу 22-летней беременной девушки

Выяснилось, что в ночь с 5 на 6 октября 2003 года мужчина пришёл в торговый павильон, где работала его близкая знакомая. Между ними возник конфликт, в ходе которого он шнуром задушил девушку. Затем скрылся с места преступления. Впоследствии всячески отрицал вину, ссылаясь на то, что ночь провёл с другой девушкой. Однако его алиби теперь опровергнуто.