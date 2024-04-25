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В Красноярске спустя 20 лет вычислили убийцу 22-летней беременной девушки

Следователи задержали 44-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве, совершённом в 2003 году.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске раскрыли убийство беременной девушки, совершённое 20 лет назад. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Тело 22-летней беременной женщины было найдено в торговом павильоне по улице Партизана Железняка 6 октября 2003 года. Следователи установили, что смерть была насильственной. Жертва находилась на 5−6 месяце беременности.

Долгие годы не удавалось выяснить, кто убил женщину.

В 2024 году вскрылись новые обстоятельства. Следователям удалось узнать, что к убийству причастен 44-летний житель Красноярска. Его задержали 11 апреля. Он признался в содеянном.

Выяснилось, что в ночь с 5 на 6 октября 2003 года мужчина пришёл в торговый павильон, где работала его близкая знакомая. Между ними возник конфликт, в ходе которого он шнуром задушил девушку. Затем скрылся с места преступления. Впоследствии всячески отрицал вину, ссылаясь на то, что ночь провёл с другой девушкой. Однако его алиби теперь опровергнуто.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае задержали мужчину, который облил знакомую кипятком, в результате чего она скончалась.

СК