В Красноярске спустя 20 лет вычислили убийцу 22-летней беременной девушки

В Красноярске раскрыли убийство беременной девушки, совершённое 20 лет назад. Об этом рассказали в Следственном комитете.
Тело 22-летней беременной женщины было найдено в торговом павильоне по улице Партизана Железняка 6 октября 2003 года. Следователи установили, что смерть была насильственной. Жертва находилась на 5−6 месяце беременности.
Долгие годы не удавалось выяснить, кто убил женщину.
Выяснилось, что в ночь с 5 на 6 октября 2003 года мужчина пришёл в торговый павильон, где работала его близкая знакомая. Между ними возник конфликт, в ходе которого он шнуром задушил девушку. Затем скрылся с места преступления. Впоследствии всячески отрицал вину, ссылаясь на то, что ночь провёл с другой девушкой. Однако его алиби теперь опровергнуто.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Его заключили под стражу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае задержали мужчину, который облил знакомую кипятком, в результате чего она скончалась.