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В Омске направили в суд дело водителя автобуса, переехавшего пенсионерку

Свою вину водитель автобуса признал полностью.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области направила в суд дело водителя автобуса, который переехал пенсионерку, когда она выходила на остановке.

Уточняется, что водитель остановился на остановке. Пенсионерка начала выходить из автобуса, а водитель уже начал движение, не закрыв двери. В итоге женщина выпала из автобуса, а водитель, к тому же, её ещё и переехал. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. Свою вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд. Согласно УК РФ, за подобное преступление водителю грозит до 2 лет лишения свободы.