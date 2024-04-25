В Омске направили в суд дело водителя автобуса, переехавшего пенсионерку

Прокуратура Омской области направила в суд дело водителя автобуса, который переехал пенсионерку, когда она выходила на остановке.
Уточняется, что водитель остановился на остановке. Пенсионерка начала выходить из автобуса, а водитель уже начал движение, не закрыв двери. В итоге женщина выпала из автобуса, а водитель, к тому же, её ещё и переехал. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. Свою вину мужчина признал полностью.
Уголовное дело направлено в суд. Согласно УК РФ, за подобное преступление водителю грозит до 2 лет лишения свободы.