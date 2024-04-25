10 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Петербурге

В экстренные службы Петербурга ранним утром 25 апреля сообщили о пожаре в Адмиралтейском районе. Там в пятиэтажке на Подольской улице, 39 загорелся третий и четвертый этаж. На место оперативно выдвинулись пять пожарных машин и 22 огнеборца. Они эвакуировали из здания 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.