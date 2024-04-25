10 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Петербурге

В экстренные службы Петербурга ранним утром 25 апреля сообщили о пожаре в Адмиралтейском районе. Там в пятиэтажке на Подольской улице, 39 загорелся третий и четвертый этаж. На место оперативно выдвинулись пять пожарных машин и 22 огнеборца. Они эвакуировали из здания 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 06:30. В жилом доме происходит горение на третьем и четвертом этажах. В 06:44 пожару бы присвоен дополнительный номер 1-БИС, — говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 7:35. По информации ведомства, никто в ЧП не пострадал.
Напомним, что утром 24 апреля произошел пожар в доме 9 на Малой Бухарестской. Там загорелась кухня в одной из квартир. Из опасной зоны были выведены три человека. А одной из жительниц потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в больницу.