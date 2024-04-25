Уровень воды в Урале стабильно увеличивается

Согласно данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области на 8:00 25 апреля 2024 года, за прошедшие сутки в реке Урал из-за поступления воды с территории ЗКО изменился уровень:
- На гидропосту р. Урал — поселок Индербор уровень воды стоит на отметке 604 см, произошел подъем на 7 см, общий подъем с начала паводка составляет 381 см;
- На гидропосту р. Урал — поселок Махамбет уровень — на отметке 721 см, подъем уровня за сутки составил 6 см, общий подъем с начала паводка составляет 404 см;
- На гидропосту р. Урал — город Атырау уровень — на отметке 425 см, подъем уровня за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 234 см.
«Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 25 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с», — сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.