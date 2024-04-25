«Передвигалась в кресле-коляске»: в Башкирии женщину-инвалида зарезал экс-супруг

Происшествие случилось в мае прошлого года. Согласно версии следствия, мужчина, будучи пьяным и испытывая чувство неприязни, ударил проживающую вместе с ним женщину ножом в грудь. Из-за своей болезни она являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске. В результате ранения она скончалась на месте происшествия.