«Передвигалась в кресле-коляске»: в Башкирии женщину-инвалида зарезал экс-супруг

47-летний житель Кушнаренковского района Башкирии убил бывшую супругу, которая находилась в беспомощном состоянии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Происшествие случилось в мае прошлого года. Согласно версии следствия, мужчина, будучи пьяным и испытывая чувство неприязни, ударил проживающую вместе с ним женщину ножом в грудь. Из-за своей болезни она являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске. В результате ранения она скончалась на месте происшествия.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направят в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.