Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Передвигалась в кресле-коляске»: в Башкирии женщину-инвалида зарезал экс-супруг

Пьяный житель Башкирии зарезал бывшую жену-инвалида.

47-летний житель Кушнаренковского района Башкирии убил бывшую супругу, которая находилась в беспомощном состоянии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Происшествие случилось в мае прошлого года. Согласно версии следствия, мужчина, будучи пьяным и испытывая чувство неприязни, ударил проживающую вместе с ним женщину ножом в грудь. Из-за своей болезни она являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске. В результате ранения она скончалась на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направят в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.