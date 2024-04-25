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Фура протаранила несколько машин во дворе в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл на улице Куйбышева.

Источник: Нижегородская правда

Фура протаранила несколько машин во дворе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл на улице Куйбышева, сообщает telegram-канал «Мой Нижний».

Видео с места происшествия записал очевидец. В кадр попал момент выяснения отношений между водителем фуры и хозяевами поврежденных машин.

Как рассказал автор видео, водитель заехал во двор и задел одну из машин. Он попытался сдать назад, и тогда зацепил другие автомобили.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что две машины сгорели на Арктической улице в Нижнем Новгороде.