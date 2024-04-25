Фура протаранила несколько машин во дворе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл на улице Куйбышева, сообщает telegram-канал «Мой Нижний».
Видео с места происшествия записал очевидец. В кадр попал момент выяснения отношений между водителем фуры и хозяевами поврежденных машин.
Как рассказал автор видео, водитель заехал во двор и задел одну из машин. Он попытался сдать назад, и тогда зацепил другие автомобили.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что две машины сгорели на Арктической улице в Нижнем Новгороде.