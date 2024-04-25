В Ташкенте мужчина публично оскорбил участниц «атласной вечеринки» и получил 15 суток ареста

Участницы клуба «Современные женщины» провели Atlas Party, где нарядились в национальные костюмы из хан-атласа, и разместили фотографии с мероприятия в социальных сетях. В ответ житель столицы снял видео, в котором выступил с оскорбительным заявлением в их адрес.