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В Ташкенте мужчина публично оскорбил участниц «атласной вечеринки» и получил 15 суток ареста

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Административный арест на 15 суток получил узбекистанец, дискредитировавший участниц вечеринки по продвижению национальных костюмов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Участницы клуба «Современные женщины» провели Atlas Party, где нарядились в национальные костюмы из хан-атласа, и разместили фотографии с мероприятия в социальных сетях. В ответ житель столицы снял видео, в котором выступил с оскорбительным заявлением в их адрес.

Распространившийся видеоролик получил широкой общественный резонанс. Комитет семьи и женщин и участницы мероприятия обратились в органы внутренних дел с просьбой привлечь к ответственности его автора.

Оперативники установили личность и нашли гражданина — им оказался 36-летний уроженец Сырдарьинской области. Правоохранителям он заявил, что высказался подобным образом исходя из своих религиозных убеждений.

Рассмотрев дело, Шайхантахурский районный суд признал его виновным по административной статье 183 (мелкое хулиганство) и приговорил к 15 суткам административного ареста.

Напомним, что подобный случай недавно произошел с певицей Лолой, которую захейтили в соцсетях за, якобы, неподобающий наряд.