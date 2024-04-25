В Ташкенте мужчина публично оскорбил участниц «атласной вечеринки» и получил 15 суток ареста

Участницы клуба «Современные женщины» провели Atlas Party, где нарядились в национальные костюмы из хан-атласа, и разместили фотографии с мероприятия в социальных сетях. В ответ житель столицы снял видео, в котором выступил с оскорбительным заявлением в их адрес.
Распространившийся видеоролик получил широкой общественный резонанс. Комитет семьи и женщин и участницы мероприятия обратились в органы внутренних дел с просьбой привлечь к ответственности его автора.
Оперативники установили личность и нашли гражданина — им оказался 36-летний уроженец Сырдарьинской области. Правоохранителям он заявил, что высказался подобным образом исходя из своих религиозных убеждений.
Рассмотрев дело, Шайхантахурский районный суд признал его виновным по административной статье 183 (мелкое хулиганство) и приговорил к 15 суткам административного ареста.
Напомним, что подобный случай недавно произошел с певицей Лолой, которую захейтили в соцсетях за, якобы, неподобающий наряд.