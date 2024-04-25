Сотрудника лаундж-бара задержали прямо на рабочем месте в Алматы

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. При этом, если преступления, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, были совершены: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, — они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.