В Екатеринбурге судят электрика, обвиняемого в гибели подростка от удара током

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался сотрудник филиала ресурсоснабжающей организации, работающий мастером участка. Как показало расследование, летом прошлого года он лично договорился с директором коммерческой организации за вознаграждение подключить водомат к электросетям жилого дома на улице Омская. Однако это было сделано без устройства защитного заземления.