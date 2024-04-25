В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП с тремя погибшими из «Ларгуса».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира из Пензенской области, 31 и 46 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.