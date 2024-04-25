В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП с тремя погибшими из «Ларгуса».

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП в Туймазинском районе с тремя погибшими. По предварительным данным, накануне вечером на 1312 км автодороги М-5 «Урал» 43-летний водитель из Пензы за рулем «Лады Ларгус», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, допустил столкновение со встречным грузовиком FAW, под управлением 46-летнего уфимца.
«Водитель “Ларгуса” нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. Произошло столкновение со встречной фурой», — сообщил врио командира взвода ОСБ ДПС Госавтонспекции МВД по РБ старший лейтенант полиции Айдар Бадрединов.
По словам водителя грузовика, он двигался со стороны Уфы в направлении Самары.
«Со встречной полосы ехал легковой автомобиль, который стало “разматывать” по дороге и выкинуло на встречку. Я стал притормаживать, уходить вправо, но тут отбойник — некуда было уходить. Произошло ДТП», — пояснил водитель FAW.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира из Пензенской области, 31 и 46 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.