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Магнитогорец, выбросивший из окна собутыльницу, получил 6 лет колонии

В Магнитогорске вынесен приговор о покушении на убийство — магнитогорец выбросил женщину из окна квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 21 апреля 2023 года мужчина распивал алкоголь, находясь в гостях, где у него возник конфликт с потерпевшей, которую он обхватил руками, поднял и выбросил в открытое окно со второго этажа многоквартирного дома.

«Зеленые насаждения под окном смягчили удар. Кроме того, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи подсудимый не смог довести свой умысел на убийство до конца Потерпевшей в результате падения была причинена травма в виде перелома позвоночника», — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 6 годам 1 месяцу лишения свободы.