Генконсульство Узбекистана в Стамбуле разыскивает родных самаркандца, погибшего на турецкой стройке

Трагедия с гражданином Узбекистана случилась в Стамбуле в середине апреля. Кахрамон Азамович Рустамов, 52-летний уроженец Самаркандской области, который временно жил и работал на стройке в районе Султанбейли, во время работы упал с лестницы и погиб на месте.