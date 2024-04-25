Генконсульство Узбекистана в Стамбуле разыскивает родных самаркандца, погибшего на турецкой стройке

Трагедия с гражданином Узбекистана случилась в Стамбуле в середине апреля. Кахрамон Азамович Рустамов, 52-летний уроженец Самаркандской области, который временно жил и работал на стройке в районе Султанбейли, во время работы упал с лестницы и погиб на месте.
В настоящее время тело погибшего находится в больничном морге. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле выражает глубочайшие соболезнования родственникам Рустамова.
Родственники или знакомые погибшего могут обратиться в Генеральное консульство по телефонам (212) 323−20−37 и (212) 323−20−36 или через аккаунт Telegram.