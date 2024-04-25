В Приморье женщина спровоцировала ДТП и вдребезги разбила свой автомобиль

Одна из таких аварий случилась в Арсеньеве. 38-летняя женщина за рулем Toyota Caldina не уступила автомобилю, который ехал по главной дороге, и спровоцировала ДТП. Ее машина врезалась в Toyota Corona, а затем отлетела и столкнулась с цистерной ГАЗ.