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В Приморье женщина спровоцировала ДТП и вдребезги разбила свой автомобиль

В Приморье полиция расследует аварию с двумя пострадавшими.

Источник: ГУ МВД

В Приморье за прошедшие сутки произошло 62 ДТП, из которых 6 оказались с пострадавшими. Травмы в авариях получили 7 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.

Одна из таких аварий случилась в Арсеньеве. 38-летняя женщина за рулем Toyota Caldina не уступила автомобилю, который ехал по главной дороге, и спровоцировала ДТП. Ее машина врезалась в Toyota Corona, а затем отлетела и столкнулась с цистерной ГАЗ.

В аварии пострадала сама виновница, а также водитель Toyota Corona. Полиция организовала проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о ДТП, в котором погиб 20-летний парень, а две несовершеннолетние девочки получили травмы.