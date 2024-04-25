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«Обманутому другу сказал не переживать». Знакомый подвел под уголовное дело владельца автобизнеса в Минске и иммигрировал в Европу

Владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе друга в Минске.

Источник: УСК по городу Минску

В Минске владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе давнего знакомого и попал под уголовное дело о мошенничестве, сообщили в УСК по городу Минску.

Так, в августе 2022-го к 38-летнему директору фирмы по техобслуживанию авто обратился давний знакомый. Мужчина сказал, что попал в серьезное ДТП не по своей вине и его машине нужен серьезный ремонт. Владелец автобизнеса пообещал помочь и начать ремонт после оценки и получения выплат страховой компании. Однако итоговая сумма выплат составила менее 10 тысяч белорусских рублей, и предприниматель подсчитал, что денег не хватит даже на покупку запчастей, не говоря о самом ремонте.

Владелец машины пытался уладить вопрос в страховой компании. Но через время вернулся к владельцу автобизнеса и попросил отремонтировать авто за счет фирмы, но на таких условиях они не договорились. И тогда друг сказал владельцу автобизнеса оформить акт о якобы проделанной работе и чек, на основании которых страховая компания выплатит нужную сумму. Мол, после получения этих денег мужчина приступит к ремонту машины на СТО товарища.

По подделанным в октябре 2022-го документам, в которых была указана сумма свыше 26 тысяч белрублей, мужчина получил деньги от страховой, но перестал выходить на связь с директором фирмы. А в январе 2023-го мужчина и вовсе сказал, что продает разбитую машину и уезжает из страны.

В июне 2023-го разбитый «Альфа Ромео» эвакуировал со стоянки СТО новый владелец. Однако виновник ДТП, который увидел объявление о продаже машины в интернете, сообщил в страховую компанию, что после получения выплат авто не восстанавливалось.

К тому моменту владелец иномарки уже иммигрировал в Европу, а своему знакомому сказал просто не переживать и, если к нему обратятся правоохранители, сказать, что машина после ремонта просто снова попала в ДТП.

Однако директор фирмы на допросе стал сотрудничать со следствием.

— Действия владельца автобизнеса квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенное в крупном размере (ч.6 ст. 16 и ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в УСК.

Бывшему владельцу авто, который придумал весь сценарий с обманом страховой компании, инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере.