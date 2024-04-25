«Обманутому другу сказал не переживать». Знакомый подвел под уголовное дело владельца автобизнеса в Минске и иммигрировал в Европу

Так, в августе 2022-го к 38-летнему директору фирмы по техобслуживанию авто обратился давний знакомый. Мужчина сказал, что попал в серьезное ДТП не по своей вине и его машине нужен серьезный ремонт. Владелец автобизнеса пообещал помочь и начать ремонт после оценки и получения выплат страховой компании. Однако итоговая сумма выплат составила менее 10 тысяч белорусских рублей, и предприниматель подсчитал, что денег не хватит даже на покупку запчастей, не говоря о самом ремонте.